Date de la CAN 2025 au Maroc : La FIFA et la CAF ont trouvé un accord

La Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 se jouera à une date particulière. Pour éviter que la compétition coïncide avec la Coupe du monde des clubs qui se jouera pour la première fois avec 32 clubs, la FIFA et la CAF ont trouvé un accord pour faire jouer la CAN entre juillet et août, annonce Hanif Ben Berkane.



La CAN jouée en janvier a été très critiquée par les clubs, obligés de perdre les joueurs africains. Pour régler ce problème, le Maroc, dans sa candidature, proposait de jouer en fin de saison. Mais avec l'idée de la FIFA de lancer un nouveau format de la Coupe du monde des clubs avec 32 équipes, jouer en même temps que la CAN était un problème majeur.



Au lieu de faire bouger sa compétition, la FIFA a réussi à convaincre les autorités de la CAF de décaler la CAN 2025 au Maroc. Selon Hanif Ben Berkane, les deux instances ont trouvé un accord de principe pour jouer la CAN mi-juillet à mi-août. La compétition devrait donc commencer au moment où les joueurs reprennent l'entraînement avec leur club et se terminer au moment où les championnats européens débuteront.