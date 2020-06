David Luiz plombe Arsenal, qui perd logiquement à City pour la 28e journée de Premier League





Drôle de retour à la compétition pour David Luiz. Sur le banc au coup d'envoi puis entré en première période, le défenseur brésilien, impliqué sur deux buts, a plombé Arsenal. Les Gunners se sont inclinés sur le terrain de Manchester City (0-3).





David Luiz n'avait pas commencé cette rencontre. Mais les blessures ont contraint Arsenal et son entraîneur Mikel Arteta à plusieurs changements précoces. Après la sortie de Granit Xhaka, touché à une cheville et remplacé par Dani Ceballos dans l'entrejeu, le Brésilien a remplacé Pablo Mari Villa (24e), lui aussi blessé, en défense centrale. Et ce fut un cauchemar pour l'ancien joueur du Paris-SG.









Pour ce retour de la Premier League après trois mois d'absence et ce match en retard de la 28e journée, Manchester City n'a pas eu besoin de forcer pour battre les Gunners (3-0). Après un début de match tranquille, la pression s'est faite plus forte sur le but de Bernd Leno en fin de première période. Le gardien d'Arsenal a sorti plusieurs frappes (34e, 35e) avant de gagner son duel face à Riyad Mahrez, bien lancé par Kevin De Bruyne. Mais, dans le temps additionnel, sur une passe en profondeur du Belge ; David Luiz a complètement manqué son intervention et Raheem Sterling en a profité pour tromper Leno de près (1-0, 45e+2).









Dès le retour du vestiaire, le défenseur brésilien a été pris de vitesse par Mahrez, qu'il a accroché avec le bras dans la surface. L'arbitre M. Taylor a sifflé un penalty logique avant d'expulser le joueur d'Arsenal (50e). Dans la minute suivante, De Bruyne a transformé tranquillement ce penalty, prenant Leno à contre-pied (2-0, 51e). Les Citizens ont géré ensuite, avant de finir à 10 avec la sortie sur civière du défenseur Eric Garcia, percuté par son gardien Ederson et K.-O.





Arsenal s'englue





Le jeune Phil Foden (20 ans) a donné une ampleur plus large au score en reprenant un tir de Sergio Agüero sur le poteau (3-0). City, deuxième de Premier League, ne rattrapera pas Liverpool, promis au titre de Champion d'Angleterre, son premier depuis 1990. Mais cette victoire retardera un tout petit peu le sacre des Reds. Arsenal, qui avait l'occasion de se rapprocher des places européennes et n'avait pas perdu depuis huit matches en Championnat, reste à une triste 9e place au classement.





12





En ouvrant le score face à Arsenal, Raheem Sterling a marqué son 12e but de la saison en Premier League. Avant de conclure sur cette action, l'attaquant anglais avait trouvé Leno sur sa route (34e) et fait preuve de gourmandise en tentant le lob sur un face-à-face avec le gardien allemand (39e). Ce but contre les Gunners est le premier de l'international (25 ans, 56 sélections) depuis le 27 décembre et son doublé contre Wolverhampton.