Ligue 1: Quand des clubs dictent leurs lois aux journalistes et techniciens des médias

Le Guédiawaye Fc a encore dicté sa loi aux journalistes et techniciens des médias. C'est la croix et la bannière pour ces derniers qui couvrent les matchs de cette équipe de Guédiawaye et de tant d'autres clubs sénégalais.





Dans une note, Guédiawaye Fc informe aux médias désireux de transmettre le match Guédiawaye Fc vs Casa sports de partager le lien de leur chaîne Youtube.

Ils menacent même de poursuivre en justice ce qui tenteront d'aller contre cette mesure.





Toutefois, cette décision est juste l'arbre qui cache la forêt. L'année dernière, des confrères qui disposaient de la carte nationale de presse et de celle de l'Association nationale de la presse sportive, n'ont pas pu accéder librement au stade lors d'un match qui opposait Guédiawaye Fc à Génération foot .

Ils ont été obligés de mettre la main à la poche pour couvrir le match. Plusieurs clubs se substituent à la Ligue professionnelle pendant les matchs chocs pour imposer aux médias leurs propres lois.