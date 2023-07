De premier non relégable à champion : la folle saison de Génération Foot

Victorieux (1-0) sur la pelouse de Fodé Wade devant son dauphin Diambars, Génération Foot a officialisé ce qui était devenu inéluctable au début de l'été. Le club de Déni retrouve le sommet de la Ligue 1 pour la troisième fois de son histoire, malgré un retard conséquent en mars dernier.





On pourrait qualifier le sacre de Génération Foot d'hégémonique, tellement le club de Déni Biram Ndao, à quelques kilomètres de Dakar, a conquis son troisième titre de champion en Ligue 1 sénégalaise avec des impairs non négligeables : huit points de retard sur le leader d'alors Diambars qui renversaient GF a domicile sur le fil (1-2) alors qu'on jouait la 11e journée, date choisie par la LSFP pour siffler la trêve pour les besoins du Chan. Départ pour le FC Metz de trois joueurs majeurs (Lamine Camara, Malick Mbaye, Papa Diallo...) et un staff technique réaménagé avec l'arrivée de Balla Djiba comme coach de l'équipe première.





Autant de paramètres qui poussent certains observateurs à prédire le pire pour une équipe qui comptait provisoirement un point de plus que le premier relégable (Linguère) à la 13e journée et 11 points de retard sur Diambars, le leader.





Les internationaux et un facteur x comme dynamiteur





Véritable pourvoyeur de talents pour le Sénégal, l'Académie Génération Foot a enregistré 24 médailles de champions entre la Can U17, U20 et le Chan, soit plus que n'importe quel autre club national. Un détail qui a valu à l'équipe de Déni Biram Ndao un retour de grâce quand on sait que sur le onze-type, plus de la moitié a connu la compétition avec l'équipe nationale. Au retour de la compétition, Balla Djiba guide les siens vers une victoire (2-0) devant Pikine le 19 mars dernier à l'occasion de la 14e journée. Ironie du sort, il avait dirigé le premier match de la saison sous ce manteau contre cette même équipe pour le même résultat (0-2).





En outre de cette victoire, c'est une équipe dynamique, soudée avec un rythme soutenu qui concrétise ses temps forts et gère mieux ses temps faibles pour la seconde partie de saison. La formation de Balla Diba retrouve surtout l'état de grâce de son capitaine Jean Louis Barthélemy Diouf qui se mue en facteur x, après avoir connu une première partie de saison de frustration. Le néo-joueur du TP Mazembe a été décisif à 14 reprises, lors de la phase retour (8 buts + 4 pd). Il a surtout marqué des buts décisifs pour permettre à son équipe de prendre sa revanche contre Teungueth FC, Guédiawaye FC, Pikine et Jaraaf. L'histoire aurait été plus belle s'il avait transformé le penalty obtenu contre Diambars.





Mais à chacun son destin et Pape Moussa Fall, arrivé cette saison, était là pour réduire à néant la parade du portier de Diambars, offrant au passage à GF le titre. Comme un coup de maître, deux ans jour pour jour, les deux académies les plus réputées du pays se livraient une bataille pour l'Afrique et, d'un coup de cheveux, les joueurs de Saly finissaient deuxième derrière le champion Casa, qualificatif au tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Une petite revanche pour GF qui jouera les tours préliminaires de la Ligue africaine des champions.





Phase retour de légende





À l'image des grosses écuries, les Grenats ont su vite oublier tout le bien qu'ils faisaient après chaque victoire. En témoignent les 31 points récoltés sur 33 possibles, à deux journées de la fin du championnat. Lors de la manche retour, seul le Casa Sports a réussi à tenir en échec la bande à Jean-Louis (1-1) à Aline Sitoe. Pour le reste, c'est 10 victoires, dont 9 de rang. Une dynamique de victoire rarissime dans un championnat indécis, mais justifiée par une défense devenue imperméable (3 buts encaissés contre 9 à l'aller) et une attaque plus productive (19 buts marqués contre 11).





Une organisation parfaite