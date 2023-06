Décision de faire rejouer le match contre GFC : Le Casa Sports exprime son désaccord

Le Casa Sports ne compte pas suivre la décision de la commission de discipline de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) de faire rejouer le match qui l'a opposé à Guédiawaye FC et comptant pour la 21ème journée.







C’est ce qu’affirme le secrétaire général du Casa Sports Siaka Bodian. Interpellé sur le PV de la commission de discipline de la LSFP, il a sans détour estimé que "cette décision est nulle et non avenue”. Siaka Bodian informe que le Casa va interjeter appel et user de ses droits pour "l'annulation de ce PV".





Les dirigeants du Casa-Sports demandent à la LSFP de remettre le Club dans ses droits en leur octroyant les 3 points de la victoire.





Pour rappel, le 14 Mai dernier, le Casa Sports a été reçu par GFC, lors d'un match comptant pour la 21ème journée. À la 89ème minute, la rencontre a été interrompue après une coupure des projecteurs alors que les visiteurs (le Casa-Sports) menaient au score par 1 but à 0. Plus d'un mois après, la LSFP décide de rejouer ce match, et à huis clos. Une décision qui indigne les dirigeants du Casa Sports.