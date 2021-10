Défaite de Bombardier, avantage du MMA...Rocky Balboa parle

Rocky Balboa s'est exprimé sur la lourde défaite de Bombardier, en MMA, face à l'homme le plus fort, le Polonais Mariusz Pudzianowski.



"Bombardier reste un champion. Cette défaite devait venir, c'est ça le sport. Bombardier a attaqué et son adversaire a reculé. Donc, le Polonais était étonné de recevoir le coup de Bombardier. Mais, il a réussi à mettre KO Bombardier. Cela arrive à tout le monde même à Mike Tyson. Si on te donne un coup de la sorte, forcément tu tombes par KO. Le MMA, c'est du courage et de la force mais ce n'est pas d'aller en salle pour pratiquer les arts martiaux. Il faut au contraire aller dans les clubs MMA. Bombardier est un guerrier et je sais qu'il va s'en sortir. Il ira loin ansi que Siteu, Reug Reug et ceux qui aspirent à pratiquer le MMA. Je leur conseille d'avancer car le MMA et la boxe sont les sports qui rapportent le plus d'argent a monde. Donc, allez-y, car vous serez reconnus à travers le monde. La lutte sénégalaise est plus dangereuse que le MMA, car on ne met pas de gants contrairement au MMA. Donc, arrêtons de dire que le MMA n'est pas bon. Au contraire, ça donne plus de visibilité à la lutte sénégalaise, ça n'a rien à voir. Donc, je pense que les gens doivent arrêter de décourager Bombardier. Il faut les encourager", a-t-il expliqué dans une vidéo.