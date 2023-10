Défaite de Francis Ngannou: La frustration de LeBron James, Mike Tyson, Matt Pokora …

La victoire aux points de Tyson Fury sur Francis Ngannou ne semble pas logique pour beaucoup de sportifs. Après le verdict polémique de samedi dernier, le combat se poursuit hors du ring. Le Camerounais Ngannou, ancien champion des lourds à l'UFC et qui se prépare à faire ses débuts au PFL, a gagné le respect de tout le monde en signant son entrée dans le top 10 de la WBC. Il a envoyé au sol son adversaire et grand favori en sa qualité de champion des lourds de la WBC.





Les deux champions se sont affrontés, samedi dernier à Ryad en Arabie saoudite, devant un parterre de stars à l’image de Eminem, Kanye West, Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Luis Figo…





A la troisième reprise, c'est Ngannou qui a envoyé son adversaire au sol, avec un crochet gauche sur le haut du crâne. Le Britannique s'était finalement relevé mais n'aura jamais réussi, durant tout le combat, à installer sa boxe. Malgré son allonge et son déroutant jeu de jambes, le champion WBC des lourds, se sera méfié tout le combat de la puissance des points de Ngannou qui «malheureusement est déclaré perdant ».





« La victoire a été volée à Ngannou »





Après le verdict, les réactions sur les réseaux ne se sont pas fait attendre pour illustrer l’incompréhension générale devant la défaite de Francis Ngannou. Pas mal d’observateurs ont exprimé leur ressenti. Beaucoup pensent que « la victoire a été volée à Ngannou ».





Le Bron James a été l’un des premiers à exprimer sa stupéfaction sur X (ex-Twitter)en ces termes :« C’est exactement pour cela que je ne regarde pas la boxe », a-t-il écrit.





Le boxeur camerounais Cédric Doumbé a également réagi, mettant, lui aussi, en cause la décision et évoquant la protection de « l’honneur de la boxe » dans le verdict rendu. « Tous les connaisseurs savent que Francis a gagné ! Pour l’honneur de la boxe, ils ne pouvaient pas le mettre vainqueur. Bravo @francis_ngannou. »







« Fury vs Ngannou bon ben les arbitres ont voulu sauver l’image de la boxe en ne faisant pas perdre le champion du monde des poids lourds contre un ‘’débutant’’ de 37 ans. Mais je crois que pour tout le monde c’est unanime. Francis Winner. Chapeau Monsieur Ngannou! », lance Matt Pokora.





Le journaliste, Alain Foka en rajoute une couche, à son tour : « Quelle honte cette victoire donnée à Tyson fury!!! Je ne sais pas si les juges ont regardé le même combat que nous. Ils ont vu qui est allé au tapis et a pris des coups. Qui paie commande n’est-ce pas? Une frustration de plus (…) Dans ce monde quand on est black, il faut mettre son adversaire KO pour être sûr d’être déclaré vainqueur. Souviens-toi de cela pour le combat de revanche. »





« Fury peut remercier les deux juges » (Mike Tyson)







« Incroyable Ngannou. C’est lui l’unique vainqueur. Et aux points !, déclare sans ambages, le journaliste sportif français, Hervé Penot. Inimaginable. Fury catastrophique. Combat d’un très piètre niveau. Comment Fury s’est-il préparé ? Incapable de donner un coup net. Comportement étrange. La boxe a pris un sacré coup ce soir… »





Entraîneur de Ngannou, l’ancien champion de boxe, Mike Tyson a envoyé une volée de bois vert au deux juges de la partie : « The true champ of the evening @francis_ngannou. So proud how you performed.” (Le vrai champion de la soirée Francis Ngannou. Tellement fier de ta performance). Fury peut remercier les deux juges ».