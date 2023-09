Défaite des lions : Un mal pour un bien ?

Les défaites ont toujours un goût amer, quelle que soit l'importance moindre de l'enjeu. Toutefois, la défaite de l'équipe nationale du Sénégal, hier, face à l'Algérie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, pourrait être salvatrice à quelques mois de la CAN en Côte d'Ivoire, où le Sénégal sera très attendu en tant que tenant du titre. En effet, ce revers face aux Fennecs peut constituer une alerte pour le staff technique, afin de revoir ses plans, mais aussi pour certains cadres de l'équipe, afin de revoir leurs copies s'ils ne veulent pas finir leur carrière en sélection sur une mauvaise note.





Toujours en termes d'enseignements, cette rencontre de prestige a montré qu'un statut de champion d'Afrique, avec de nombreux joueurs de talent ayant récemment battu le Brésil (4-2), n'est pas une garantie pour rester au sommet du football africain. Même si le Sénégal dispose d'un réservoir de jeunes talents tels que Lamine Camara, qui a fait une entrée remarquée, Dion Lopy, Nicolas Jackson, Formose Mendy et Pape Matar Sarr, qui peuvent apporter du sang neuf à cette équipe, Aliou Cissé et son staff technique doivent tirer les enseignements de ce match, qui peut leur permettre d'éviter le syndrome algérien. En effet, l'Algérie, après avoir gagné la CAN 2019 haut la main avec une belle équipe, s'est complètement effondrée au Cameroun, où elle a terminé dernière de sa poule.