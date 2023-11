Démarrage de la réhabilitation du stade Aline Sitoé Diatta : L’ODCAV et l’ODGAM invités à quitter les lieux avant le 13 novembre

Le directeur du Stade Aline Sitoé Diatta, Mamadou Lamine Badiane demande aux dirigeants de l’ODCAV et de l’ODGAM de libérer les locaux qu'ils utilisent avant ce 13 novembre. " Nous vous demandons de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la suite de vos activités et à libérer les locaux qui vous servent de bureau avant le 13 novembre (2023) date de rigueur. À compter de cette date, aucune activité ne sera autorisée au stade ", lit-on dans une lettre du directeur du stade Aline Sitoé Diatta, Mamadou Lamine Badiane adressée aux présidents de l'ODCAV et l'ODGAM.





Cette décision fait suite à la mission chinoise qui compte s'installer à partir de la semaine du 13 novembre dans le cadre des travaux de réhabilitation du Stade Aline Sitoé Diatta.