Demba Ba dénonce une "chasse aux musulmans" dans le foot français pendant le ramadan

Ancien footballeur international et désormais conseiller sportif à Dunkerque en Ligue 2, Demba Ba a dénoncé ce vendredi les mesures supposées prises par des clubs français contre les joueurs musulmans qui désirent suivre le jeûne du ramadan.



Contrairement à d’autres pays européens, la France n’a pas souhaité mettre en place une pause pendant les matchs afin de permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne du ramadan. La situation serait encore plus complexe dans certains clubs, selon des éléments avancés par certains médias et relayés sur les réseaux sociaux. Une situation insupportable pour Demba Ba qui l’a clairement fait savoir dans un message publié en ligne.



"La chasse aux musulmans", a ainsi écrit l’ancien attaquant sénégalais et actuel conseiller de Dunkerque en L2. "Saison 2024"