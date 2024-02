Demi-finales CAN-2023 : La technique nigériane face au football total sud-africain

Le stade de la Paix de Bouaké abrite cet après-midi la première demi-finale de la CAN-2023, entre le Nigeria et l'Afrique du Sud (17 h). Ce duel entre deux nations anglophones pour une place en finale s'annonce palpitant.







Nigeria-Afrique du Sud : l'affiche de la première demi-finale de la CAN-2023 est une véritable finale avant l'heure.





En effet, après les éliminations précoces du Sénégal et du Maroc, ce choc est l'affiche rêvée pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations. Le Nigeria, meilleure défense du tournoi avec un seul but encaissé, affiche une belle homogénéité dans tous les compartiments du jeu. Avec le Ballon d'Or africain Victor Oshimen dans leurs rangs, les Super Eagles ont tous les atouts en main pour aller au bout dans cette compétition.





Solide derrière, créatif au milieu et très efficace devant, les partenaires de Troost Ekong ne veulent pas rater l'occasion d'offrir au Nigeria une quatrième étoile.





Toutefois, ce dessein ne s'annonce pas facile, car l'Afrique du Sud, qui se dresse sur leur chemin, a montré tout au long du tournoi qu'elle est une équipe qui peut prétendre au titre. Sous la houlette du technicien belge Hugo Broos, les Bafana Bafana produisent un jeu collectif séduisant qui a émerveillé de nombreux observateurs. Avec une défense de fer symbolisée par l’actuel meilleur gardien du tournoi Ronwen Williams et la charnière centrale Mothobi Mvala et Grant Kekana, qui évoluent tous deux au sein du même club, les Mamelodi Sundowns, l’Afrique du Sud n’a encaissé que deux buts. Au milieu de terrain, Teboho Mokoena et Themba Zwane, qui jouent également au sein des Mamelodi Sundowns, assurent un travail remarquable avec technique et créativité, aidés en cela par le puissant Sphepehlo Sithole, l’actuel meilleur milieu défensif de la CAN. En attaque, même si Percy Tau n’a marqué qu’un seul but depuis le début de la compétition, il reste un leader d’attaque capable de débloquer une rencontre par un geste technique. Alignant un onze où tous les joueurs évoluent en Afrique, dont huit dans le même club (Mamelodi Sundowns), l’Afrique du Sud a affiché dans cette CAN ivoirienne le meilleur collectif. Même face aux redoutables individualités techniques nigérianes, les Bafana Bafana, avec leur « football total », sont capables de battre n’importe quelle équipe dans ce tournoi.