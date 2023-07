Demi-finales CAN U23 : Égypte-Guinée et Maroc-Mali, ce mardi









Les demi-finales de la Coupe d’Afrique des moins de 23 ans se jouent ce mardi au Maroc. La première rencontre opposera l'Égypte à la Guinée. Après avoir fini en tête du groupe B, l'Égypte tentera, cet après-midi, de réaliser une double qualification en finale et aux Jeux olympiques Paris-2024.







Toutefois, la mission des Pharaons ne sera pas facile, car les Guinéens, qui montent en puissance, voudront déjouer les pronostics pour décrocher une qualification pour les JO.





La deuxième demi-finale entre le pays hôte, le Maroc, et le Mali sera sans doute le match le plus attendu. Les Marocains, qui ont réalisé un sans-faute en phase de poules, en remportant tous leurs matchs, voudront continuer sur cette lancée pour décrocher une double qualification pour la finale de la CAN U23 et les Jeux olympiques de Paris.





Mais attention au Mali avec sa jeune génération de footballeurs talentueux qui pourrait barrer la route aux Lionceaux de l'Atlas.





En effet, les Aiglons ont démontré une régularité dans cette catégorie et disposent d'atouts offensifs pour mettre en difficulté le pays hôte.





17 h 00 : Egypte-Guinée





20 h 00 : Maroc-Mali