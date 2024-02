Démolition du Dojo national : la Fédération prend une décision radicale

La Fédération sénégalaise de Judo et disciplines associées (Fsjda) se retire des compétitions internationales. Une décision prise après la démolition du Dojo national, selon un communiqué signé par son président, Me Ababacar Ngom. Repris par Stade, ce dernier se dit « choqué ».



« La démolition du Dojo national Maître Amara Dabo, siège de la Fsjda et centre d’entraînement des équipes nationales, a eu un impact négatif sur les activités sportives et administratives de la structure », lit-on en effet dans le communiqué.



« Face à l’absence d’une solution transitoire satisfaisante pour permettre à l’administration de fonctionner et aux internationaux de s’entraîner », la Fsjda dit « éprouver d’énormes difficultés pour mener à bien ses activités de mission de service public. »



Selon Ngom et ses collaborateurs, « cette décision de se retirer des compétitions internationales est lourde de conséquences » surtout « pour la course aux qualifications des judokas aux Jeux olympiques (JO) de Paris 2024) » et « la préparation de l’élite jeune aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 », sans compter « les championnats d’Afrique et du monde. »



Ils ajoutent : « Les compétitions internationales sont des rendez-vous où le sportif de haut niveau a le devoir de défendre valablement les couleurs nationales pour mériter de la nation et donner j une image positive de son pays. Cette légitime ambition passe nécessairement par une bonne préparation des athlètes et un suivi administratif afin de mettre nos représentants dans les conditions optimales de performances. »



Or, argumente la Fsjda, la situation « actuelle » du judo sénégalais, caractérisée par « l’absence de siège, le traitement des dossiers et de lieu d’entraînement pour les internationaux », ne donne pas la possibilité « de répondre favorablement aux exigences du haut niveau. »



Les responsables interpellent les autorités du ministère des Sports et du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss).