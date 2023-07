Des Lions en Arabie saoudite : la surprenante réaction de Augustin Senghor

À l’heure où deux cadres de la sélection, Édouard Mendy et Kalidou Koulibaly, ont rejoint l’Arabie saoudite et qu’un troisième, Sadio Mané, est annoncé sur leurs traces, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, devrait peut-être nourrir des doutes en cette veille de CAN où l’objectif pour les Lions est de conserver le titre gagné il y a deux ans au Cameroun. C’est que ce nouvel eldorado des footballeurs n’est pas la destination à laquelle on pense en premier pour préserver la compétitivité des hommes de Aliou Cissé.



Mais, le patron du football sénégalais affiche un grand optimiste. Il laisse entendre que la Pro League saoudienne est à même d’offrir aux Lions la compétitivité dont ils ont besoin pour briller en Côte d’Ivoire. «Nous sommes en train d'assister à une sorte de transition quelque part avec le centre de gravité du football qui se déplace vers un continent, analyse Augustin Senghor dans les colonnes de Wal fadjri. Auparavant il y a celui gatari et même chinois. On peut même parler du modèle américain où on retrouve aujourd'hui, une star comme Messi. C'est une sorte de paradigme dans le football.»



Le président de la FSF enchaîne : «À une époque lorsque nos joueurs partaient de manière isolée dans ce genre de championnat, souvent on les oubliait. Aujourd'hui ce qui est clair est que le prochain championnat saoudien sera l'un des plus suivis mais également l'un des plus relevés. Parce que ce ne sont pas des joueurs qui y vont parce qu'atteints par l'âge de la retraite mais il y a de jeunes joueurs.»