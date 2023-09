Deux autres femmes accusent Antony de violences

Déjà accusé de violences conjugales par son ex-petite amie Gabriela Cavallin, l'attaquant de Manchester United Antony fait l'objet de nouvelles allégations de comportement violent de la part de deux autres femmes au Brésil.



L'attaquant de Manchester United Antony fait l'objet de nouvelles accusations de violence de la part de deux femmes au Brésil, après avoir été accusé de violences conjugales par son ex-petite amie Gabriela Cavallin.



Dans de nouveaux témoignages révélés après la plainte déposée contre l'international brésilien, Rayssa de Freitas, étudiante en droit, affirme avoir dû être soignée à l'hôpital à la suite d'une altercation survenue en mai de l'année dernière. Elle affirme avoir été attaquée par Antony et Mallu Ohana - ex-femme du joueur brésilien Dudu - dans une voiture de l'attaquant mancunien, à la sortie d'une boîte de nuit de Sao Paulo.



L'autre témoignage émane d'Ingrid Lana, une banquière de 33 ans. Elle a affirmé dans une interview à Record TV au Brésil qu'Antony s'était montré agressif envers elle en octobre. "Il a essayé d'avoir des relations sexuelles avec moi et je n'ai pas voulu. Il m'a poussée contre le mur et je me suis cogné la tête", explique-t-elle à la télévision brésilienne.