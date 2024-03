Deux défaites contre Balla Gaye 2: les explications de Modou Lô

Malgré son riche palmarès (25 combats pour 22 victoires), l’actuel roi des arènes a concédé 3 défaites dans sa carrière dont l’une face à Bombardier. Mais, sa bête noire dans l’arène reste Balla Gaye 2. Ce dernier l’a battu à 2 reprises. D’abord, le 21 mars 2010 avant de doubler la mise le 13 janvier 2019.



« Ma première défaite contre Balla Gaye 2 est celle qui m’a fait le plus mal. Parce que je n’avais jamais connu la défaite. J’étais sur une série de 14 victoires. Je n’avais jamais perdu dans l’arène », rumine Modou Lô.



Repris par le journal spécialisé Record, il poursuit : « Cette nuit a été très longue pour moi. On aurait dit que j’avais vécu un mois en l’espace d’une nuit. Je n’aime pas la défaite. Et au Sénégal, c’est très dur de perdre un combat. Les chahuts viennent de partout. Tes amis te chahutent, les télés remettent le film du combat. »



Le chef de file de l’écurie « Rock Énergie » refuse toutefois qu’on dise que BG2 est meilleur que lui. La preuve, souligne-t-il, « il m’a battu deux fois certes. Et ça arrive parfois. »



A l’en croire, il paie cash son excès de confiance lors de ses rendez-vous avec le fils de Double Less : « Ce que je peux expliquer, c’est peut être que je prends trop au sérieux Balla Gaye 2. Quand je l’affronte, je me mets dans une position de celui qui va à la guerre. Je prends le combat comme une guerre. Je travaille plus que d’habitude. Je fais plus que ce que je fais pour d’autres adversaires. »



« Dieu merci, mes victoires sont plus nombreuses que mes défaites », retient le successeur de Eumeu Sène au trône de roi des arènes.