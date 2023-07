Deux Lions portés disparus réapparaissent en Écosse et en Chypre

Ils furent jadis des cadres de la Tanière. D’un côté, le latéral gauche Pape Ndiaye Souaré, 33 ans. De l’autre, l’arrière droit Moussa Wagué, 24 ans. Le premier est de la génération des Olympiques (Sadio Mané, Gana Guèye, Cheikh Kouyaté…) qui, avec son coach, Aliou Cissé, a brillé aux JO de Londres (2012) avant de prendre le pouvoir en sélection A à partir de 2015. Le second est l’auteur du deuxième but du Sénégal face au Japon (2-2) au Mondial 2018.



Après 26 sélections et un but, Souaré n’a plus été rappelé. La faute à un violent accident de la route survenu en 2016 à Londres et qui l’a écarté des terrains pendant un peu plus d’un an. Il jouait à l’époque à Crystal Palace, suite logique d’une ascension qui l’a mené de Diambars de Saly, où il a été formé, à la France (Lille, Reims), terre de ses premiers pas en pro.



Wagué, n’a plus reçu d’invitation de Aliou Cissé depuis une éternité. Il est bloqué à 21 sélections (1 but). Promu à un bel avenir, notamment après sa signature au FC Barcelone, le défenseur international n’a jamais réussi à s’imposer en Catalogne. Chahuté par les blessures et des choix de carrière peu probables.



L’Observateur a retrouvé ses deux Lions qui cherchent à garder la tête hors de l’eau. Pape Ndiaye Souaré a signé un contrat de six mois au Motherwell FC (D1 écossaise). Il a été recruté après quelques jours d’essai. Le joueur de 33 ans tient l’occasion de faire durer le plaisir comme joueur professionnel, à quelques pas de la retraite et après ses expériences (post-Crystal Palace) manquées à Troyes (L2 française) et en troisième division anglaise (Charlton et Morecambe).



Moussa Wagué, lui, vient de signer à Arnorthosis Famagouste, en D1 chypriote. Il était libre de tout contrat après la résiliation de son bail avec le club croate de HNK Gorica, en juillet 2022. «Je suis très heureux d’être ici et de faire partie de cette équipe. Je suis très excité d’être là pour aider l’équipe à aller au sommet», s’est-il enflammé dans des propos repris par L’Observateur.