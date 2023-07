Deuxième procès pour viol : le verdict est tombé pour Benjamin Mendy





La justice s’est prononcée dans la seconde affaire impliquant le joueur de Manchester City.





Benjamin Mendy a été déclaré non-coupable de viol et tentative de viol vendredi par la justice britannique, cinq mois après avoir été acquitté pour six autres accusations de viols et une d'agression sexuelle.