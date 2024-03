Diafra Sakho : comment je suis devenu entraîneur

Le décès de sa mère a précipité la retraite de l’ancien international sénégalais, Diafra Sakho., miné par des blessures. Ce dernier a fini de faire sa mue en tant qu’entraîneur. L’ancien attaquant des Lions du Sénégal a été promu coach adjoint à Génération Foot, son club formateur.



En pleine tourmente en championnat, Génération Foot, le tenant du titre au Sénégal, a officialisé le départ de l’entraîneur Balla Djiba, remplacé par Djiby Fall. Dans la foulée, Diafra Sakho a été nommé coach adjoint.



Dans un entretien accordé à L’Observateur, ce dernier révèle le processus de la prise de décision à l’exercice de son nouveau métier.



« Pour être honnête, mon but n’a jamais été de devenir forcément entraîneur. Au début, je voulais faire un truc en rapport avec le football pour ne pas sortir du monde que je maîtrise. Je voulais m’occuper des jeunes, être agent ou directeur sportif», campe-t-il.



A l’en croire, c’était son option de départ jusqu’à son retour il y a huit mois au Sénégal car poursuit-il : « J’ai été contacté par le manager général de Génération Foot, Mady Touré, qui m’a dit de venir pour juste faire la préparation avec les jeunes attaquants, histoire de voir comment ça allait se passer. »



Test réussi pour le joueur qui a évolué dans plusieurs clubs européens. « Ça, c’est bien passé. Ce qui m’a donné envie d’exercer », savoure-t-il.



Avant cela, souffle le coach adjoint : « Quand je suis revenu à Génération Foot, j’ai eu un échange avec le président du FC Metz, Bernard Serin, avec qui j’ai de très bons rapports. Au début, il voulait que j’entraîne directement, que je m’occupe des jeunes. Ce que j’ai refusé car je voulais travailler mais en ne m’occupant que des attaquants trois fois par semaine pour avoir du temps libre pour mes activités en dehors du football. »



D’après Diafra Sakho, son interlocuteur ne l’attendait pas de cette oreille : « Il (Serin) m’a incité à aller faire la formation, connaître les fondamentaux, m’occuper des séances d’entraînement. J’ai été réticent avant qu’il ne me propose de faire une année en tant que coach des attaquants avant de prendre ma décision. »



Il enchaîne : « Après deux mois et demi, en assistant aux séances d’entraînement, j’ai eu envie de m’impliquer. C’est à ce moment là que je suis allé voir coach Djiby Fall qui s’occupe des U17 pour assurer à ses séances… »



« Actuellement, précise-t-il, je prends des cours, fais des trucs tout seul et crée même des séances d’entraînement en me référant à comment je m’entraînais. L’idée, c’est de m’inspirer des différents entraîneurs que j’ai eus tout en apportant une touche personnelle. On verra avec le temps si je suis doué. »