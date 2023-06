Division régionale : 27-0 et 17-0, soupçons de matchs truqués à Diourbel

Du jamais vu. Lors de la 14e et dernière journée de la poule B du championnat régional de Diourbel (D5), qualificative aux play-offs, le club de Ndayane (2e, 21 points, +8), qui menait 1-0, à la pause, a marqué 16 buts en seconde période, s'imposant 17-0 face à Médinatoul au stade Ely Manel Fall.



De son côté, le leader de la poule B, Woguine (21 points, +9) a écrasé 27-0 Université de Bambey.



Suffisant pour que la ligue régionale de Diourbel se réunisse pour "se désoler et regretter vivement ces comportements antisportifs, contraires à l'éthique et à la morale" de la part des dirigeants et des joueurs, annonce un communiqué repris par le journal spécialisé Stade.



Lequel annonce l'ouverture d'une enquête par la commission de discipline en relation avec tous les organes compétents, "afin de faire la lumière" autour de cette affaire.