Djamel Belmadi sur le match Sénégal-Algérie (0-1) : ‘’On a répondu coup pour coup’’

Face à une équipe du Sénégal très déterminée à prendre sa revanche, hier, sur une formation qui l’a battu cinq fois d'affilée, les Fennecs ne se sont pas laissés faire selon leur entraîneur. Mahrez et ses partenaires ont répondu ‘’coup pour coup’’ aux Lions d’après Djamel Belmadi.







‘’Notre plan était de ne pas subir le match. On s’est donné à fond et on a répondu coup pour coup. Il y avait de la détermination et de l’engagement total. J’espère que les Sénégalais ont aimé cette opposition qu’il y avait dans ce match amical’’, explique le technicien algérien.