Dopage : l'Agence mondiale antidopage accusée d'avoir fermé les yeux sur des contrôles positifs en Espagne

Le média espagnol en ligne Revelo a publié mardi une enquête sur les méthodes du principal organe antidopage espagnol pour ne pas sanctionner des cas de dopage avérés.





«Le sport espagnol compte plusieurs cas de dopage non sanctionnés et l'Agence mondiale antidopage le sait». Ainsi débute le résultat de l'enquête menée par le média sportif espagnol Revelo . Spécialisé dans les investigations, le site internet accuse la plus haute instance mondiale d'antidopage d'avoir permis à l'Espagne de ne pas sanctionner plusieurs de ses athlètes testés positifs.





Comment ? Grâce à une «manipulation raffinée des failles administratives». En clair, l'agence antidopage espagnole (CELAD) laisserait sciemment et régulièrement s'écouler le délai maximum prévu par le règlement – un an – entre l'ouverture d'un dossier pour dopage et la notification à l'athlète incriminé. «Au lieu de l'envoyer par voie électronique, ce qui permet un envoi immédiat, elle envoie la notification par la poste, ce qui signifie que la lettre met plusieurs jours à parvenir à l'athlète», expliquent les deux journalistes en charge de l'enquête.





«Notre sport n’est pas propre»





Lorsque l'athlète reçoit la sanction, il saisit le Tribunal administratif du sport qui lui donne raison puisque la notification a été communiquée en dehors du délai légal. La procédure est balayée et le sportif en question passe entre les mailles du filet.





Relevo évoque une autre méthode, celle de l'utilisation d'autorisations à usage thérapeutiques (AUT) rétroactives. Ces autorisations permettent habituellement aux athlètes de justifier l'utilisation de substances interdites sur prescription médicale.





Le média en ligne accuse l'Agence mondiale antidopage (AMA) d'être en possession de documents prouvant l'existence de résultats positifs illicites dans le sport espagnol, et ce depuis cinq ans. «Notre sport n’est pas propre», concluent nos confrères, à cause des agissements de l’Agence espagnole antidopage qui, «loin de veiller à la santé du sport espagnol, contribue avec une gestion plus que douteuse à ce que certains athlètes ayant eu des résultats défavorables lors de contrôles antidopage continuent à concourir.»