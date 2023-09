Drame à Kolda : Un supporter pique une crise et meurt lors de son évacuation

Lors du match de Navétane entre l'ASC Réveil de Sikilo et l'ASC Diamano de Doumassou à Kolda, un supporter membre de l'encadrement de Diamano a piqué une crise. Mamadou Lamine Badio a été évacué d'urgence à l'hôpital régional de Kolda par les sapeurs-pompiers.





Malheurement, il a rendu l'âme avant d'arriver à l'hôpital, selon nos sources. Une source proche de l'encadrement de l'équipe de Diamano précise que Mamadou Lamine Badio semblait aller bien quand il se rendait au stade.





La mort subite de celui qu'on appelait affectueusement "Mini" a plongé le mouvement Navétane dans une profondeur tristesse.





Au sein de son club, l'ASC Diamano, c'est l'émoi et la consternation, surtout au quartier Doumassou dans la famille Badio où la maison mortuaire a refusé du monde.





A son enterrement ce vendredi, après la prière de 14 h, ils sont venus des différents quartiers de la commune de Kolda et ses environs pour accompagner Mini Badio à sa dernière demeure. On notait une forte présence des jeunes et des responsables du mouvement Navetane dans le cortège funèbre pour saluer la mémoire de cet homme d'une quarantaine d'années, qui est connu pour son bon comportement à l'endroit de tous.





Inhumé au cimetière musulman de son quartier Doumassou, Mamadou Lamine Badio laisse derrière lui une femme et des enfants.