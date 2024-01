Écosse : Abdallah Sima marque son 9ème but en championnat

Sélectionné par Aliou Cissé pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, Abdallah Sima affiche une grande forme. L'attaquant sénégalais a contribué ce soir à la victoire des Rangers de Glasgow, qui ont battu Kilmarnock (3-1) en match comptant pour la 20ème journée. Aligné sur le flanc gauche, le puissant attaquant (1,88 m, 74 kg) a inscrit le deuxième but des Rangers. Il s'agit du 9ème but en championnat pour le jeune international sénégalais de 23 ans. Il est en pleine forme à dix jours du début de la CAN. Pour rappel, le Sénégal champion d’Afrique en titre, logé dans le groupe C, affrontera respectivement la Gambie, le Cameroun et la Guinée.