Edouard Mendy et Koulibaly en Arabie Saoudite : les mises en garde d’El Hadj Diouf

Au Sénégal, certains cadres de l’équipe nationale de football ont pris la direction de l’Arabie Saoudite, ces dernières semaines. Il s’agit notamment du capitaine Kalidou Koulibaly et du gardien Edouard Mendy. En déplacement à Abidjan hier jeudi pour assister au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, El Hadj Diouf a été interrogé sur les conséquences des choix opérés par ces deux Lions de la Teranga.







« Mendy, Koulibaly, Sadio sont toujours compétitifs »





Pour l’ancien joueur sénégalais, le championnat saoudien n’est pas nul et Mendy et Koulibaly peuvent toujours prétendre à une place en sélection. « Non, du tout. Je crois qu’aujourd’hui en Arabie Saoudite, il y a un bon niveau. Aujourd’hui ce sont des joueurs qui savent se manager. Ils ont joué au haut niveau et ils savent s’adapter. C’est ce qui est important….Mendy, Koulibaly, Sadio sont toujours compétitifs et on comptera sur eux pour les matchs à venir » a déclaré la légende des Lions de la Teranga. Dans le même temps, Diouf fait remarquer que « personne n’est indispensable » dans la tanière des lions.









« On a des jeunes qui tapent aussi à la porte de l’équipe nationale du Sénégal. Pour tout Sénégalais c’est une fierté de porter ce maillot. Dans notre équipe nationale, personne n’est indispensable » a déclaré l’ex-joueur de Liverpool. Ces tauliers sont semble-t-il prévenus.