Égypte : Hossam Hassan, nouveau sélectionneur des Pharaons

Après une campagne décevante à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) où il a été éliminé en huitièmes de finale par la RD Congo 1-1 (8 t.a.b 7), l'Égypte a décidé de remplacer son entraîneur portugais, Rui Victoria.





Les dirigeants égyptiens ont jeté leur dévolu sur une légende du football égyptien, Hossam Hassan, pour prendre les rênes de l'équipe.





Ancien attaquant des deux plus grands clubs égyptiens, Al Ahly et Zamalek, Hassan(57 ans) a remporté la Coupe d'Afrique des nations à trois reprises en tant que joueur, en 1986, 1998 et 2006.