Egypte : Quelques jours après ses critiques contre Salah, le nouveau sélectionneur hospitalisé

Nommé sélectionneur de l'Egypte après la CAN, Hossam Hassan a été hospitalisé dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 février. Il souffre d’une grave allergie et d’un empoisonnement de l’estomac.





Selon la presse égyptienne, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection égyptienne a été évacué à l'hôpital après avoir mangé un sandwich. Il a ensuite ressenti un essoufflement puis a été hospitalisé.





Des examens ont révélé qu'il souffrait d'une grave allergie et d'un empoisonnement de l'estomac. Il a donc été placé sous respirateur pendant quatre heures avant sa sortie de l’hôpital aux premières heures de la matinée.





Les critiques de Hossam Hassan à Salah





Quelques jours avant son hospitalisation, Hossam Hassan avait défrayé la chronique en taclant la star incontestée de l'Egypte, Mo Salah. Il lui reproche d'avoir quitté la sélection en pleine CAN pour repartir à Liverpool, alors que le staff médical de l'Egypte l'avait aidé à récupérer rapidement d'une blessure durant le Mondial 2018.





« Nous avons Mo Salah qui écoute les personnes qui choisissent pour lui quel tournoi est bon pour lui. Une légende égyptienne est choisie en fonction du nombre de titres qu’elle a remportés pour le pays, pas pour son club. Nous sommes contrariés en tant qu'Égyptiens, car c’est la première fois que cela arrive à notre équipe nationale ", avait-il déclaré.