El Hadj Ousseynou Diouf et Alassane Ndour ont réagi après le tirage au sort

Les anciens internationaux sénégalais, El Hadj Ousseynou Diouf et Alassane Ndour ont réagi après le tirage au sort de la coupe d'Afrique 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. L'ancien international sénégalais Dioufy pense que le Sénégal doit montrer qu'il est le champion en titre.





''Je suis très heureux pour une seule raison: nos joueurs ont l'habitude de jouer des matchs chauds et des derbys .Aujourd'hui, le Sénégal doit montrer qu'il est le tenant du titre. Le Sénégal doit montrer qu'il est le favori .On est plus jeune. On est plus fort et on doit montrer qu'on est leader en Afrique . Les temps ont changé. Le Sénégal a évolué sur tous les plans .Nous n'avons pas à nous cacher. Je suis persuadé que ce sont les autres équipes qui doivent avoir peur du Sénégal.'', s'est exprimé El Hadj Ousseynou Diouf.