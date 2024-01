[Vidéo] El Hadji Diouf donne des nouvelles rassurantes de Aliou Cissé

Le sélectionneur de l'équipe de football du Sénégal, Aliou Cissé , a été victime d'un malaise après la victoire des Lions. Ce qui a nécessité une hospitalisation. Selon El Hadji Diouf, qui s’est entraîné avec les Lions à l’annexe du stade Charles Konan Banny, Cissé a eu des douleurs au ventre. L'ancien avant-centre a donné des nouvelles rassurantes sur son ex coéquipier.



‘‘On sait qu'il y a beaucoup de stress dans le football de haut niveau et ça se manifeste souvent par des douleurs au ventre. Aliou avait des maux de ventre avant et après le match. Mais il va mieux et il est avec l‘autre groupe de Lions qui est à l’hôtel. Ils ont besoin de soins. Le coach doit aussi parler aux joueurs pour tirer les enseignements du match contre le Cameroun. Prions pour lui‘‘, informe l’ancienne star des Lions.