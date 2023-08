El Hadji Diouf : «Moi, ministre des Sports ? Pourquoi pas ?»

Après El Hadji Diouf le footballeur et El Hadji Diouf l’ambassadeur (itinérant et des équipes nationales), verra-t-on El Hadji Diouf membre du gouvernement ? L’intéressé ne vendangerait pas une telle occasion. «Pourquoi pas demain ?», a-t-il temporisé dans un entretien avec L’Observateur paru ce jeudi. Avant de décocher : «Je suis ambitieux.»



À preuve, El Hadji Diouf se verrait même au poste de président de la Fédération sénégalaise de football (FSF). «Chaque chose en son temps», a-t-il souri en revisitant son passé de millionnaire en short et à la sulfureuse réputation. «Les gens m’ont connu avec une autre casquette, celle d’avant où l’on ne parlait que du bad boy. El Hadji Diouf footballeur est différent du dirigeant.»



L’ancien buteur des Lions prend à cœur ses nouvelles responsabilités aux côtés du chef de l’État et fédérales. «Ambassadeur itinérant auprès du président de la République, je dois être exemplaire. Je dois aussi représenter dignement la Fédération sénégalaise de football.»