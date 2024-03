El Hadji Diouf : «Sadio Mané a encore deux…»

Invité de l’émission « Talents d’Afrique » sur Canal+, El Hadji Ousseynou Diouf évoque le cas des cadres de la tanière des Lions du Sénégal dont Sadio Mané.



« Il ne faut pas oublier qu’avec Aliou Cissé, il n’y a que trois rescapés de l’expédition des JO (Jeux olympiques) de Londres 2012, à savoir Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye et Cheikhou Kouyaté », campe l’ancien international sénégalais.



Repris par Record, il estime que le premier par ailleurs meilleur buteur sénégalais peut « encore disputer deux Coupe d’Afrique des Nations (CAN). » « On lui fait toujours confiance », justifie-t-il.



A l’en croire, le Sénégal a aussi besoin de « l’expérience » du milieu de terrain d’Everton : « Si on voit un joueur comme Gana Guèye avec ce qu’il est en train de faire avec (son club), c’est exceptionnel. Il est compétitif. Parfois, il devient ‘’man of the match’’ (homme du match). Aujourd’hui, il est bien de le garder » surtout en cas de qualification pour la Coupe du monde 2026.



Parmi les cadres de l’équipe du Sénégal, Koulibaly est « intouchable », de l’avis de Diouf. Qui explique-t-il : « Il fait partie des meilleurs défenseurs du monde ».