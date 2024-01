El Hadji Diouf : «Si Aliou Cissé décide de quitter le banc des Lions il ne va pas…»

Dans des propos repris par Les Échos, El Hadji Diouf évoque l’avenir de Aliou Cissé sur le banc des Lions à six mois de la fin de son contrat. L’international en retraite milite pour le maintien de son ancien coéquipier et capitaine en sélection. «La décision de prolonger appartient à Aliou Cissé. Il aime son pays, signale Diouf. Il a envie de beaucoup donner pour ce pays. Je vote pour qu’il reste parce qu’il est en train de faire un très bon boulot.»



El Hadji Diouf martèle : «On n’a pas envie de le laisser partir. On garde et on vire l’entraîneur pour une seule raison : le résultat. Je sais qu’il ne va pas chômer s’il décide de partir.»



Aliou Cissé dirige les Lions depuis 2015. Il a remporté la CAN (2021) et conduit le Sénégal à deux Coupe du monde (2018 et 2022). Avec lui, la sélection est restée plusieurs années d’affilée en tête du classement FIFA des équipes africaines. Son contrat a été renouvelé à deux reprises.