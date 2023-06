Élection Mathieu Faye : Me Babacar Ndiaye saisit la Fiba

Deux Sénégalais (Mathieu Faye et Aya Pouye) se disputaient le poste de président de la zone 2 au Congrès de la Fiba Afrique. La candidature de la seconde déclarée irrecevable, le premier a été finalement élu à l’issue d’un scrutin controversé. Il est reproché à Mathieu Faye d’avoir fait bloquer la candidature d’Aya Pouye.



La Fédération sénégalaise de basket, qui parrainait la candidature de la présidente sortante, réélue en 2019, au détriment de Mathieu Faye, n’entend pas collaborer avec ce dernier. Le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsbb), Me Babacar Ndiaye, s’est confié à L’Observateur : “On a fait une lettre dont l’objet est de porter à la connaissance de la Fiba ce qui s’est passé et de contester ce qui a été fait.”



Dans ce sens, dit-il, “nous avons demandé la convocation d’une nouvelle Assemblée générale pour permettre à la zone d’élire son président. On a dit à la Fiba qu’il nous sera difficile voire impossible de collaborer avec un président élu dans ces conditions.”



D’ailleurs, a-t-il ajouté : “Le premier acte qu’il (Mathieu Faye) a posé, c’est de s’attaquer à la Fédération, en m’accusant d’avoir menti au Premier ministre, alors que je n’ai jamais parlé de Aya Pouye au Pm.”



Me Babacar Ndiaye a tenu, toutefois, à préciser que les compétitions étant organisées par la Fiba, “il n’y aucun lien de subordination entre la Fédération et la zone”.