Eléphants de Côte d’Ivoire : Le capitaine Max Alain Gradel répond à ceux qui le surnomment « Paul Biya »

C’est l’un des plus anciens joueurs de la sélection ivoirienne encore en activité. Max Alain Gradel a remporté dimanche dernier, sa deuxième Coupe d’Afrique des Nations après celle de 2015, à 36 ans.







Autant dire que c’est une véritable consécration pour lui, puisqu’il est au soir de sa carrière. Certains supporters ivoiriens aiment d’ailleurs mettre l’accent sur son âge avancé en le surnommant « Paul Biya ».









« Je leur souhaite la longévité de Paul Biya dans tout ce qu’ils font »









Récemment, le capitaine des Eléphants a tenu à leur répondre. « Ceux qui m’appellent Paul Biya, je leur souhaite la longévité de Paul Biya dans tout ce qu’ils font. Ce n’est pas donné à tout le monde de rester au sommet pendant si longtemps. Aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup d’athlètes africains qui ont 36 ans et qui jouent au haut niveau. Si on prend l’habitude d’applaudir les joueurs européens qui ont 39 ans, il faut qu’on prenne l’habitude d’encourager des joueurs africains qui ont 36 ans et à ce stade sont capables d’apporter quelque chose. Il faut encourager les gens qui sont exemplaires », a déclaré l’ailier gauche de Gaziantep FK en Turquie.





« Suivre son destin »