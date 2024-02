Élimination du Mali : Le sélectionneur Eric Chelle accuse l’arbitre et assume être un mauvais perdant

Malgré sa domination et sa supériorité numérique pendant près d’une heure, le Mali a été renversé par la Côte d’Ivoire sur la marque de 1-2 ce samedi en quart de finale à Bouaké. Une défaite difficile à encaisser selon le sélectionneur des Aigles. Eric Chelle a pointé du doigt, en conférence de presse, l’arbitrage.



‘’C’est très difficile à encaisser. Par moment c’était un grand match, mais on s’est écroulé dans les dernières minutes. J’avais dit en conférence que j’espère que ça n’aller pas se jouer par des erreurs d'arbitrages. Mais force est de reconnaître que oui. Après on a décidé de jouer à cinq derrière. On a été solide en défense, mais on a perdu pied dans les dernières minutes’’, lance-t-il.



A la question de savoir s’il n’est pas un mauvais perdant après avoir joué à supériorité numérique et raté un penalty, Chelle répond : ‘’Oui je suis un mauvais perdant ! Il y a quelques jours un de mes joueurs voulait faire une tête, le ballon lui tombe sur la main et l’arbitre siffle pénalty. Donc il faut qu’on m’explique la règle des fautes de mains. L’arbitre a sifflé des fautes litigieuses dans les dernières minutes. On voulait être solide, mais l’arbitre ne nous a pas aidés à l’être.’’