Éliminatoires Can 2023: Les Lions tenus en échec par les Guépards du Bénin

L’équipe nationale du Sénégal n’a pas pu garder sa dynamique de victoire dans les éliminatoires de la Can 2023. Elle a été tenue en échec (1-1) ce samedi à Cotonou par le Bénin. Une rencontre qui comptait pour la cinquième journée de la poule L des éliminatoires de la Can 2023.



Les Lions ont pourtant ouvert le score à la 43e mn grâce à un but de Abdoulaye Seck. Mais ils seront rejoints à la marque à la 77e mn sur un but de Moumini.



Les hommes d’ mAliou Cissé, qui étaient sur une dynamique de quatre victoires, n’ont pas pu garder cette cadence.



Ce match nul permet aux Guépards, qui comptent désormais 3 points, de garder une chance pour la qualification lors de la dernière journée. Déjà qualifié, le Sénégal reste leader de cette poule L avec 13 points.