Eliminatoires CAN 2024 : Egypte, Nigeria, Guinée et Cap-Vert, à un point du bonheur

La cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024 se joue du 14 au 20 juin 2023 dans plusieurs stades du continent. Après les qualifications de la Côte d'Ivoire (en tant que pays organisateur), du Burkina Faso, de l'Algérie, de la Tunisie, du Sénégal, de l'Afrique du Sud et du Maroc, d'autres nations africaines ont l'opportunité de valider leur ticket à l'occasion de cette 5ème journée des éliminatoires.





Groupe A





Dans le Groupe A, le Nigeria (1er, 9 pts), en déplacement chez son voisin Sierra Leone (3ème, 5 pts), n'a besoin que d'un point pour valider sa qualification. Toutefois, une victoire de la Sierra Leone pourrait relancer le groupe. Dans l'autre rencontre, Sao Tomé et Principe (4ème, 1 pt) accueille la Guinée-Bissau (2ème, 7 pts). Une victoire de la Guinée-Bissau combinée à un match nul entre Sierra Leone et le Nigeria qualifierait les Djurtus en Côte d'Ivoire.





Groupe B





Dans le groupe B, le Burkina Faso étant déjà qualifié, le Cap-Vert (2ème, 7 pts) est bien placé pour prendre l'autre ticket. En effet, les Requins bleus qui reçoivent le Burkina Faso seront qualifiés en cas de victoire. Dans l'autre match, le Togo et l'Eswatini, qui comptent le même nombre de points (2), tenteront d'entretenir l'espoir tout en espérant une victoire du Burkina Faso au Cap-Vert.





Groupe C





Dans ce groupe, le quintuple champion d'Afrique, le Cameroun, est dans une situation difficile. En effet, les Lions Indomptables, exempts dans cette poule à trois, suivront avec beaucoup d'intérêt le match Burundi/Namibie. Une victoire burundaise obligerait le Cameroun à remporter son dernier match ou à rester à la maison.





Groupe D





Dans le groupe D, la Guinée et l'Égypte s'affrontent pour la suprématie de la poule. En cas de match nul, les deux équipes seront directement qualifiées pour la CAN. Dans l'autre match, l'Éthiopie (4ème, 3 pts) accueille le Malawi (3ème, 3 pts).





Groupe E





Avec huit points au compteur, le Ghana mène la danse dans ce groupe. Les Black Stars, en déplacement à Madagascar (éliminé), sont bien placés pour décrocher la qualification. Dans l'autre rencontre, la République Centrafricaine (2ème, 7 pts) reçoit l'Angola (3ème, 5 pts). En cas de victoire à domicile, les Congolais seront directement qualifiés pour la CAN.





Groupe F





Dans le groupe F, l'Algérie (1er, 12 pts) déjà qualifiée, les deux dernières journées annoncent de rudes batailles pour la 2ème place qualificative. En effet, l'Ouganda (2ème, 4 pts) et la Tanzanie (3ème), qui accueillent respectivement l'Algérie et le Niger, se livrent un duel sans merci pour la 2ème place.





Groupe G





Dans le groupe G, toutes les équipes ont encore la possibilité de se qualifier. Toutefois, le Mali (1er, 9 pts), qui accueille le Congo (2ème, 6 pts), est le mieux placé. Les Aigles du Mali, qui jouent à domicile, n'ont besoin que d'une victoire pour valider leur qualification. Dans l'autre match, la Gambie tentera de se relancer face au Soudan du Sud (4ème, 3 pts).





Groupe H





En tant que pays organisateur de la CAN, la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée. La deuxième place se joue entre la Zambie (2ème, 9 pts) et les Comores (3ème, 3 pts). Les Zambiens, qui accueillent la Côte d'Ivoire, n'ont besoin que d'un point pour décrocher leur billet pour la CAN. Dans l'autre rencontre du groupe, les Comores se déplacent au Lesotho (4ème, 1 pt).





Groupe I





Dans le groupe I, les deux dernières journées seront certainement âprement disputées. Même s'il est premier avec 7 points, le Gabon n'aura pas la partie facile en accueillant la RD Congo (4ème, 4 pts) qui veut récupérer la deuxième place. Dans l'autre rencontre, le Soudan (2ème, 6 pts) tentera de consolider sa 2ème place en accueillant la Mauritanie (3ème, 5 pts).





Groupe J





La Tunisie (1er, 10 pts) ayant déjà décroché sa qualification, la deuxième place se joue entre la Guinée Équatoriale (2ème, 9 pts) et la Libye (3ème, 3 pts). Les Équato-Guinéens, qui se déplacent en Tunisie, n'ont besoin que d'un point pour décrocher leur sésame pour la Côte d'Ivoire. Dans l'autre rencontre, la Libye tentera de gagner au Botswana tout en espérant une victoire de la Tunisie contre la Guinée équatoriale.





Groupe K





Dans ce groupe à trois équipes, le Maroc et l'Afrique du Sud sont déjà qualifiés.





Groupe L





Dans ce groupe, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, est qualifié en terminant premier (12 pts). La deuxième place se joue entre le Bénin (2ème, 5 pts) et le Mozambique (3ème, 4 pts). Le Bénin, qui reçoit le Sénégal, semble le mieux placé. Toutefois, le Mozambique peut récupérer la 2ème place en cas de victoire au Rwanda.





Programme 5ème journée





Mercredi 14 juin 2014





14 h 00 : Soudan/ Gambie





17 h 00 : Sao Tomé et Principe / Guinée Bissau





19 h 00 : Guinée/ Egypte





Samedi 17 juin





14 h 00 : Centrafrique/ Angola





14 h 00 : Zambie/ Côte d’Ivoire





15 h 00 : Lesotho / Comores





16 h 00 : Guinée Equatoriale / Tunisie





16 h 00 : Afrique du Sud / Maroc





17 h 00: Botswana/ Libye





20 h 00: Bénin / Sénégal





Dimanche 18 juin





14 h 00: Rwanda / Mozambique





14 h 00: Tanzanie / Niger





15 h 00: Madagascar / Ghana





16 h 00: Eswatini/ Togo





16 h 00: Ouganda / Algérie





17 h 00: Cap -Vert / Burkina Faso





17 h 00: Congo / Mali





17 h 00: Sierra Leone / Nigeria





19 h 00: Gabon / RD Congo





Mardi 20 juin





14 h 00: Burundi / Namibie





15 h 00: Ethiopie / Malawi