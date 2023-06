Éliminatoires CAN : Nigeria, Guinée-Bissau, Cap-Vert et Mali qualifiés.

Le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et le Mali ont validé leur qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2024. Dans le groupe A très disputé, le Nigeria, qui avait seulement besoin d'un point pour se qualifier, a fait encore mieux en battant la Sierra Leone sur son propre terrain (2-3). Les Super Eagles ont remporté cette victoire grâce à un doublé de Victor Oshimen (19e et 32e minute) et à un autre but de Kelechi Iheanacho (90+5). Avec cette belle victoire à l'extérieur, le Nigeria termine premier du groupe avec 12 points. L'autre billet qualificatif pour la CAN a été remporté par la Guinée-Bissau, qui est allée battre Sao Tomé et Principe (0-1).





Dans le groupe G, le Mali s'est qualifié. En tête avant cette journée décisive, les Aigles du Mali ont battu le Congo-Brazzaville sur son propre terrain (2-0). Les Congolais (3e, 6 points), qui ont perdu à domicile, sont condamnés à un exploit lors de la dernière journée. En effet, les Diables Rouges doivent remporter leur match en Gambie pour se qualifier. Dans le groupe B, le Cap-Vert s'est qualifié. Les Requins Bleus, qui avaient besoin d'un petit point, ont fait mieux en battant le Burkina Faso (3-1). Grâce à cette victoire, le Cap-Vert (10 points) termine à la deuxième place derrière le Burkina Faso.