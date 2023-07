Éliminatoires Coupe du monde 2026/Afrique : Tout savoir sur le tirage au sort qui aura lieu ce jeudi

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé que le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 aura lieu ce jeudi 13 juillet à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'événement se déroulera quelques heures après la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF, prévue dans la capitale économique ivoirienne. Le tirage commencera à 15 heures GMT.



Les équipes participant à ces éliminatoires ont été réparties dans six chapeaux en fonction de leur classement et de leurs performances récentes. Les chapeaux sont les suivants :



Chapeau 1 : Maroc, Sénégal, Tunisie, Algérie, Égypte, Nigeria, Cameroun, Mali, Côte d'Ivoire.



Chapeau 2 : Burkina Faso, Ghana, Afrique du Sud, Cap Vert, RD Congo, Guinée, Zambie, Gabon, Guinée-Équatoriale.



Chapeau 3 : Ouganda, Bénin, Mauritanie, Kenya, Congo, Madagascar, Guinée-Bissau, Namibie, Angola.



Chapeau 4 : Mozambique, Gambie, Sierra Leone, Togo, Tanzanie, Zimbabwe, République Centrafricaine, Malawi, Libye.



Chapeau 5 : Niger, Comores, Soudan, Rwanda, Burundi, Éthiopie, Eswatini, Botswana, Libéria.



Chapeau 6 : Lesotho, Soudan du Sud, Maurice, Tchad, São Tomé-et-Príncipe, Djibouti, Seychelles, Érythrée, Somalie.



Au cours du tirage au sort, neuf groupes de six équipes seront formés. Les premiers de chaque groupe se qualifieront directement pour la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les quatre meilleurs deuxièmes s'affronteront dans un mini-championnat, dont le vainqueur disputera les barrages intercontinentaux. A noter que ce mondial 2026, qui sera co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, enregistrera la participation de 48 équipes contre 32 dans les éditions précédentes. Le continent africain aura entre 9 et 10 représentants.