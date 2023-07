Eliminatoires Coupe du monde 2026 : Tout ce qu’il faut savoir sur les adversaires des Lions

Le Sénégal connaît depuis hier jeudi ses adversaires en éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026 qui se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les Lions, champions d'Afrique en titre, sont dans le groupe B qu’ils partagent avec la RD Congo, le Togo, la Mauritanie, le Soudan et le Soudan du Sud. Sur le papier, le Sénégal part favori. Il reste à le prouver sur le terrain pour assurer une deuxième qualification consécutive. Déjà, certains observateurs croient que les lions de la Téranga sont à la Coupe du Monde 2026. Cette qualification n’est pas un jeu gagné à l’avance. L’équipe sénégalaise sera une équipe qu’il faudra battre, pour glaner des points et pour la gloire. L’équipe dirigée par Alioune Cissé sera attendue sur tous les terrains.





Surtout qu'il y a la RDC Congo, championne d’Afrique en 1968 et 1974 et qui a participé à la Coupe du Monde en 1974 est l’adversaire le plus sérieux du Sénégal.





Les Léopards, qui sont en phase de reconstruction, sont souvent imprévisibles lors des phases éliminatoires. Outre la RD Congo, l'autre adversaire coriace, c’est la Mauritanie. Qualifiée lors des deux dernières éditions de la CAN, l'équipe nationale mauritanienne a réalisé d'énormes progrès ces dernières années. Depuis quelques années, la Mauritanie est sur le terrain des préparations, de l’organisation. Un travail de fond a été fait. Ce n’est pas une équipe à sous-estimer.





Le Togo, un mauvais souvenir des Lions





Qualifié pour la Coupe du Monde 2006, le Togo avait à l'époque barré la route du mondial au Sénégal avec la génération d'El Hadji Ousseynou Diouf et Henry Camara. Mais depuis cet exploit, le football togolais a traversé de nombreux problèmes.





Les Eperviers n'ont pas réussi à se qualifier lors des deux dernières éditions de la CAN et leurs chances de qualification pour la Côte d'Ivoire en 2024 sont très minces. Toutefois, la perspective d'affronter les champions d'Afrique pourrait être une source de motivation pour les Togolais.





Autre adversaire du Sénégal dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, le Soudan n'est pas inconnu pour les coéquipiers de Sadio Mané. En effet, lors des qualifications pour la CAN 2019, le Sénégal avait battu à deux reprises le Soudan (3-0 et 0-1).





Malgré la présence régulière des clubs soudanais en Ligue africaine des Champions, l'équipe nationale du Soudan, championne d'Afrique en 1970, peine toujours à retrouver son niveau d'antan. Jeune nation indépendante depuis 2011, le Soudan du Sud est l'inconnu de ce groupe. Malgré les progrès réalisés par le sport sud-soudanais, ces dernières années, notamment en basket, le football sud-soudanais a du mal à s'imposer sur le continent. C’est peut-être l’équipe la plus faible du groupe.