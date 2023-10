Éliminatoires Coupe du Monde : L'Argentine enchaîne, le Brésil tenu en échec

L'Amérique du Sud a disputé sa troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 hier nuit. L'Argentine, championne du monde en titre, a enregistré sa troisième victoire en battant le Paraguay(1-0). Malgré le fait que Lionel Messi a débuté le match sur le banc, l'Albiceleste s'est appuyée sur Nicolas Otamendi, qui a marqué le seul but de la rencontre(3ème). Avec ce troisième succès en autant de journées, l'Argentine occupe la première place avec 9 points.



Le Brésil, l'autre ténor de la zone Amérique du Sud, a été tenu en échec. Neymar et ses coéquipiers ont été accrochés à domicile par le modeste Venezuela, avec un score de 1-1. Le Brésil qui a ouvert le score par Gabriel (50) a concédé l’égalisation à cinq minutes de la fin sur un but de Bello (85eme).



C'est une contre-performance notable pour la Seleção, qui compte déjà deux points de retard sur son rival argentin.