Eliminatoires mondial 2026 : Six séances d’entrainement des Lions pour peaufiner une stratégie face au Soudan du Sud

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, a publié ce vendredi une liste de 26 joueurs pour les deux premières journées des éliminatoires de la coupe du monde 2026. Les Lions, qui doivent d’abord affronter le Soudan du Sud le 18 novembre, au stade Abdoulaye Wade, avant de se rendre à Lomé au Togo, entrent en regroupement le 13 novembre à Dakar. Cissé et ses hommes vont effectuer six séances d'entraînement pour peaufiner une stratégie afin de réussir leur entrée en matière.