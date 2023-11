Éliminatoires Mondial-2026 - Zone Afrique : L'Algérie et l'Égypte enchaînent

La 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 a débuté ce dimanche et a été marquée par les victoires à l'extérieur de l'Algérie et de l'Égypte. Les Fennecs d'Algérie, en déplacement à Maputo, ont battu le Mozambique (2-0) grâce aux buts de Farés Chaibi (69e) et Ramiz Zerrouki (80e). Cette deuxième victoire consécutive permet à l'Algérie d'occuper seule la première place du groupe H avec 6 pts.



Tout comme l'Algérie, l'Égypte de Mohamed Salah a enchaîné une deuxième victoire. Les Pharaons ont battu la Sierra Leone (2-0) grâce à un doublé de Trezeguet (18e et 62e). Dans le groupe du Sénégal, la RD Congo a été surprise par le Soudan (0-1). Cette victoire permet aux Soudanais d'occuper provisoirement la première place. Accroché lors de la première journée par le Lesotho, le Nigeria a de nouveau été contraint au match nul par le Zimbabwe (1-1).



Dans le groupe F, le Gabon a réalisé une bonne opération en s'imposant au Burundi (2-1). Il s'agit d'une deuxième victoire consécutive pour les Gabonais, qui avaient déjà battu le Kenya (2-1) lors de la première journée.