Emerse Faé, coach de la Côte d’Ivoire : ‘’C’est comme dans un rêve’’

La Côte d’Ivoire revient de loin! Les Éléphants qui avaient frôlé l’élimination en phase de poule se sont qualifiés en finale. Ils se sont imposés en demi-finale devant la RD Congo sur la marque de 1-0. Une qualification qui laisse aux anges le sélectionneur Emerse Faé.