Emerse Faé, coach des Eléphants : ‘’On avait peur au début’’

La Côte d’Ivoire a été dominée, réduite à 10 et menée avant le sursaut d’orgueil de Kessié et ses partenaires qui l'a permis de renverser le match dans les derniers instants de la rencontre. Le Sélectionneur des Eléphants Emerse Faé est revenu sur ses manquements en début de période qui ont failli perdre son équipe.



‘’On a trop essayait de serrer les lignes pour éviter les passes à l’intérieur de l’équipe malienne. J’avais tellement insisté sur ça qu’on a eu peur, je pense, on a reculé et on a subi. Paradoxalement on a mieux joué la stratégie quand on était à 10. On est sorti pour aller le chercher’’, a analysé Emerse Faé.



‘’Face au Sénégal on a mis 10 à 15 mn pour entrer dans le match. Contre le Mali, on est resté 30 mn pour entrer dans le match. C’est bien de gagner après avoir été mené. Mais il faut qu’on parvienne à maitriser le jeu, parce que c’est difficile de revenir au score’’, prévient le technicien ivoirien.