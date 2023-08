EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS: THIERRY HENRY BIEN PLACÉ POUR LE POSTE DE SÉLECTIONNEUR

L'équipe de France Espoirs est sans sélectionneur depuis l'annonce du départ de Sylvain Ripoll, après un Euro décevant. Si Jocelyn Gourvennec a fait bonne impression, Thierry Henry a une longueur d'avance.





Les Espoirs français n'ont pour l'instant plus de sélectionneur, depuis l'annonce du départ de Sylvain Ripoll. Une décision qui faisait suite à l'Euro décevant des Bleuets en Roumanie, achevé en quart de finale sur une défaite contre l'Ukraine. La Fédération française de football cherche le nouveau coach, à moins d'un an des Jeux olympiques de Paris 2024. Et Thierry Henry se détache en tant que favori.





Gourvennec a fait très bonne impression

C'est le trio composé de Marc Keller (membre du comité exécutif), Hubert Fournier (Directeur technique national) et du président Philippe Diallo qui est à la manoeuvre. Les noms de Julien Stéphan, Sabri Lamouchi et Philippe Montanier ont été évoqués. Celui de Jocelyn Gourvennec aussi: l'ancien coach de Bordeaux et Lille a d'ailleurs fait très bonne impression lors de son entretien. Mais le nom de Thierry Henry ressort en premier.





Son profil plaît beaucoup, malgré une expérience d'entraîneur moindre par rapport aux autres candidats. Coach de Monaco durant quelques mois lors de la saison 2018-2019, évoqué comme possible adjoint de Julian Nagelsmann au PSG en juin dernier, l'ex joueur d'Arsenal a surtout forgé son expérience en sélection belge, en tant qu'adjoint. Une fonction qu'il a quittée en février dernier. Reste à savoir si Thierry Henry pourrait accepter le rôle de sélectionneur des Espoirs.





Henry est-il partant?