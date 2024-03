Equipe du Sénégal : Amara Diouf, le choix fort de Aliou Cissé

Ces prochains jours, Aliou Cissé publiera sa liste des joueurs convoqués pour les matchs amicaux face au Gabon (22 mars) puis face au Bénin (26 mars).Selon Dsports, Aliou Cissé va convoquer Amara Diouf pour ces joutes.





Aliou Cissé va faire le pari de la nouveauté. Reconduit à la tête du Sénégal jusqu'en 2026, le sélectionneur national va apporter du sang frais dans la tanière. Selon Dsports, Aliou Cissé va convoquer Amara Diouf, joueur de Génération Foot qui rejoindra le FC Metz à sa majorité.