Equipe du Sénégal : Deux cadres d'Aliou Cissé quasiment forfaits pour le match face au Niger

Avant d'entrer en lice à la Coupe d'Afrique des Nations le 15 janvier prochain, le Sénégal jouera un match de préparation face au Niger, ce lundi 8 janvier au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Pour cette rencontre, Aliou Cissé devrait faire sans deux de ses cadres. En effet, Youssouf Sabaly et Idrissa Gana Gueye, qui n'ont toujours pas participé à une séance d'entrainement avec les Lions, ne devraient pas jouer ce match de préparation.









Lundi, au Stade Abdoulaye Wade, les Lions de la Téranga convoqués pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire vont chauffer leurs crampons en se préparant face au Niger, pays qui n'a pas réussi à se qualifier à la grande compétition. Mais lors de cette rencontre, les supporters sénégalais ne verront pas tous les cadres d'Aliou Cissé. En effet, il est quasiment exclu que Idrissa Gana Gueye et Youssouf Sabaly participent à ce match.









En effet, les deux joueurs sont encore les seuls qui n'ont pas encore participé à une séance d'entraînement avec l'équipe du Sénégal. De plus, les deux champions d'Afrique sont encore convalescents et reviennent d'une blessure. Lors de ce match qui ne compte que pour ne pas perdre le rythme, Aliou Cissé ne prendra aucun risque en faisant jouer ces deux joueurs, d'autant plus que Youssouf Sabaly est connu pour sa vulnérabilité physique. Reste désormais à savoir s'ils seront prêts physiquement pour l'entame de la compétition.