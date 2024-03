Équipe nationale : Aliou Cissé et le chiffre 100

Depuis qu’il occupe le banc des Lions, Aliou Cissé a utilisé 100 joueurs au total. Le sélectionneur national a atteint cette barre symbolique vendredi dernier, lors de la victoire (3-0) en amical contre le Gabon, avec l’entrée en jeu de Habib Diarra à la place de Ismaïla Sarr (72e). D’après Stades, qui a fait le décompte, le technicien de 48 ans a fait confiance, en 9 ans d’exercice, à 11 gardiens de but, 35 défenseurs, 25 milieux de terrain et 29 attaquants. «Une première pour un entraîneur des Lions depuis 1961», relève le quotidien sportif.



LISTE DES 100 LIONS DE ALIOU CISSÉ



Gardiens (11) : Bouna Coun-doul, Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye, Pape Seydou Ndiaye, Clément Diop, Alfred Gomis, Lys Gomis, Édouard Mendy, Bingou-rou Kamara, Sény Timothy Dieng, Mory Diaw



Défenseurs (35) : Kalidou Koulibaly, Kara Mbodi, Ibrahima Mbaye, Zargo Touré, Moussa Wagué, Fallou Diagne, Adama Mbengue, Boukhary Dramé, Lamine Gassama, Saliou Ciss, Pape Ndiaye Souaré, Papy Djilobodji, Armand Traoré, Youssouf Sabaly, Lamine Sané, Cheikh Mbengue, Diawandou Diagne, Issa Cissokho, El Hadj Djibril Diaw, Racine Coly, Pape Abdou Cissé, Ousseynou Ba, Salif Sané, Abdou Diallo, Fodé Ballo-Touré, Abdoulaye Seck, Moutarou Baldé, Bouna Sarr, Fornose Mendy, Ismail Jackobs, Abdallah Ndour, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Sey-dou Sano, Mikayil Ngor Faye



Milieux (25) : Cheikhou Kouyaté, Kouly Diop, Gana Guèye, Pape Alioune Ndiaye, Younousse San-kharé, Cheikh Ndoye, Alfred Ndiaye, Assane Dioussé, Stéphane Badji, Henri Saivet, Mohamed Diamé, Kré-pin Diatta, Sidy Sarr, Pape Cheikh Diop, Joseph Lopy, Mamadou Loum Ndiaye, Moustapha Name, Élimane Franck Kanouté, Papa Matar Sarr, Nampalys Mendy, Pape Guèye, Pathé Ciss, Dion Lopy, Lamine Ca-mara, Habib Diarra.



Attaquants (29) : Sadio Mané, Keita Diao Baldé, Moussa Konaté, Moussa Sow, Mame Biram Diouf, Famara Diédhiou, Ismaïla Sarr, Opa Nguette, Santy Ngom, Mbaye Niang, Diafra Sakho, Babacar Khouma, Baye Oumar Niasse, Pape Sané, Amath Diédhiou, Demba Ba, Mbaye Diagne, Sada Thioub, Habib Diallo, Amara Baby, Mame Baba Thiam, Boulaye Dia, Mamadou Fall, Abdallah Sima, Bamba Dieng, Iliman Ndiaye, Demba Seck, Nicolas Jackson, Pape Ousmane Sakho