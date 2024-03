Equipe Nationale : Aliou Cissé mise sur 2 nouveaux joueurs, dont un binational (Bakary Cissé)

Le 22 puis le 26 mars prochain, le Sénégal retrouvera la compétition en affrontant le Gabon et le Bénin en amical. Pour ces deux rencontres, Aliou Cissé devrait faire appel à deux nouveaux joueurs.



Sur son site Dsports, le journaliste Bakary Cissé révèle que le sélectionneur national devrait convoquer Arouna Sanganté, défenseur du Havre, et Habib Diarra, milieu de terrain du Racing Club de Strasbourg.



Il y a quelques mois, Aliou Cissé lorgnait déjà sur Diarra, dont le père a porté le maillot du Sénégal. Mais le joueur du RCS avait finalement opté pour l'équipe de France Espoirs en étant convoqué par Thierry Henry la veille de la publication de la liste de Cissé.



Sanganté, de son coté, réalise une très bonne saison au Havre. A seulement 21 ans, il est le capitaine de l'équipe. Selon les médias français, Sanganté intéresse même plusieurs grands clubs, dont Manchester City et Manchester United.